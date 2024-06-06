端午連假即將來臨，如果沒有出國打算，不妨在國內進行一趟放鬆之旅。觀光旅宿業者紛紛推出端午限定主題方案，從奢華飯店到熱門景點與樂園，不約而同推出特色專案誘客，讓旅客從室內玩到室外，歡喜過佳節。

【端午連假住北投麗禧 贈粽子造型抹茶豆沙酥】

距離新北投捷運站僅約10分鐘車程的北投麗禧酒店，有離塵不離城的特質，為增添端午過節氣氛，將於端午連假期間6月8日至10日，推出龍年限定艾草香包及粽子造型的抹茶豆沙酥等富含過節意義的迎賓小禮，呼應傳統習俗外，同時讓海內外旅客感受濃濃台灣味，歡喜過節。

因應端午連假，以細膩台式服務聞名的北投麗禧貼心為入住貴賓，送上龍年限定艾草香包，融合艾草與菖蒲的傳統元素，應景的同時也象徵祈求平安健康的祝福。

民眾於6月8日至10日入住北投麗禧，可享純手工捏製、外型精巧可愛的「抹茶豆沙酥」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

此外，響應端午吃粽文化，活動期間入住即贈送甜點主廚李俊儀特製純手工粽子造型「抹茶豆沙酥」，每顆皆由手工捏製而成，模擬精巧可愛的粽子外型，吸睛討喜。這款節慶限定的「抹茶豆沙酥」嚴選宇治抹茶製成香酥餅皮，內層以綿密香甜的豆沙內餡拌入烘烤過的松子增添口感，最後以麵線替代粽繩打結妝點。一口咬下，香甜豆沙內餡伴隨著淡雅的抹茶香氣，佐以飯店精選的梨山紅茶，感受饒富趣味的端午小「食」光。

「一泊一食」住宿專案可入住15坪雅緻山景客房，獨享房內冷熱雙湯池以及私人陽台，亦可使用挑高9米的露天風呂大眾湯，體驗白磺泉泡湯。（北投麗禧溫泉酒店提供）

「一泊一食」住宿專案可入住15坪雅緻山景客房，獨享房內冷熱雙湯池以及私人陽台，亦可使用挑高9米的露天風呂大眾湯，體驗白磺泉洗滌身心，翌日享用豐盛早餐，端午主題住房專案一泊一食14,000元起。

成美文化園內遍植黑松、真柏等百年珍稀樹種，搭配四季繽紛花卉，有媲美日本三大名園的美譽。（成美文化園提供）

「成美公堂」於6月8日至10日，開放讓遊客入園祈福納祥，每日限量前300位入園的遊客可免費領取「百年活水古井」製成的午時水。（成美文化園提供）

【成美公堂百年活水古井 招財平安午時水免費領】

彰化永靖鄉的成美文化園，是當地著名景點，園內遍植黑松、真柏等百年珍稀樹種，搭配四季繽紛花卉，有媲美日本三大名園的美譽。

位於園區內的「成美公堂」是彰化縣定的百年歷史建築，也是當地的重要歷史文化遺產，長期以來承載著地方的信仰與祈福傳統；而公堂內的「百年活水古井」匯聚地方靈氣，有消災、解厄、鎮宅保平安、財運滾滾的寓意。今年端午節，「成美公堂」將特別開放讓遊客入園祈福納祥，「百年活水古井」首度發放招財午時水，6月8日至10日一連3天，每日限量前300位入園的遊客可免費領取，業者希望與民眾分享這份古老井水的福祉與祝福。

此外，園區也推出端午限定的傳藝體驗活動，包含羅黏香彩繪、飄漆扇DIY、戴上好運文昌帽、驅邪避凶香粉包、百日紅壓花卡片等，將逐漸失傳的傳統文化技藝變成有趣的體驗活動，藉以達到文化傳承、寓教於樂的效果。遊客們可以親手做出屬於自己驅邪保平安、開運招福的紀念品。

六福村推出端午連假優惠，原價1199元的門票，桃、竹鄉親享599元優惠，龍潭、關西鄉親更享399元優惠價，外縣市的民眾則有12歲以下孩童票價399元的好康。（六福村主題遊樂園提供）

【六福村端午推好康寵客 鄉親優惠價最低399元】

小朋友最愛的樂園也推出端午限定，六福村在端午連假期間，原價1199元的門票，桃園與新竹鄉親只要599元，龍潭、關西鄉親更享399元優惠價。外縣市的民眾則有12歲以下孩童可享票價399元的優惠價。