御頂股東會將於6月27日舉行，目前進入停止過戶期間，開會通知書已於5月27日郵寄寄出，股東可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，或親自出席股東會領取，也可憑電子投票畫面至台兆豐證券股務代理本部兌領。持股未滿1,000股的零股股東，可憑開會通知書至受託代理人兆豐證券股務代理本部兌領(台北市忠孝東路二段95號1樓)領取紀念品，或需親自出席股東會領取，也可參與電子投票後至兆豐證券股務代理本部兌領。

御頂在新團隊積極調整營運模式，提升宴會餐廳坪效，及拓展連鎖品牌的策略下，公司今年1至4月合併營收3.43億元、年增28.5％；第一季合併營收30.3億元、年增37.5％，第一季稅後純益2269.5萬、年增同期大幅成長逾百倍，第一季EPS為0.28元。

展望後市，御頂對今年審慎樂觀，公司看好疫情解封前後觀光產業復甦力道，並跨足旅遊及飯店管理市場。集團規劃在第二季開始進行宴會廳的裝修與更新，營收暫時會受到影響，預計在第三季裝修完畢後，會大幅增加宴會場地的競爭力，有助於未來的營收成長。

御頂集團已新聘專業的品牌發展經理人重新制定集團品牌規劃，目前正積極著手規劃連鎖餐飲品牌，將為集團注入新營收成長動能。後續在多角化經營策略的支持下，御頂預期今年整體營收及獲利表現可望明顯改善。