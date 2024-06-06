統計國內千億規模投資級債ETF，自5月30日債市反彈以來至6月5日的一周時間，元大AAA至A公司債（00751B）上漲4.3％、其次是中信高評級公司債4.1％，以及元大投資級公司債（00720B）4％。

法人說明，A級公司債違約風險僅次於被視為零風險的美國公債，於投資等級債中為風險最低標的，以目前規模最大的A級投等債ETF元大AAA至A公司債（00751B）為例，目前主要持債包括Amazon、Meta、Morgan Stanley等世界級企業，成立以來也未曾發生持債直接違約情形，且A級債殖利率約高出美國10年期公債0.8至1個百分點，兼顧收益性。

6月即將除息、聚焦A級投等債的元大AAA至A公司債(00751B)、台新美A公司債20＋(00942B)等，殖利率都在5％以上，且屬於長天期債券，未來若利率下滑的價差空間較大。

法人指出，根據過去歷史經驗，在「維持」高利率到正式降息這段期間，債券受惠於利率風險降低，已可逐步開始布局，加上降息前夕可能伴隨經濟數據走弱，選擇A級投等債的風險更低。據國際投研機構分析，目前已有企業因為高利率而面臨營運挑戰，低評級的公司債未來可能出現降評導致價格下跌。

至於實際進場策略，則可採分批佈局，若遇到經濟數據公布對債市造成利空，更可適度加碼投入，但由於美國尚未正式啟動降息，且經濟數據人保有韌性，宜觀察過去一段美債殖利率下緣位置作為進場參考，切勿追高，且下單前先到該ETF發行投信官網查詢折溢價狀況，若發行投信已公告暫停申購須留意是否出現溢價過高情形。