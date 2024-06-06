為響應6月7日「世界食品安全日」，台北醫學大學食品安全學系提醒，不使用過度磨損的不沾鍋、不使用塑膠袋盛裝熱食等，遠離內分泌干擾物質的傷害。（王家瑜攝）

食安事件層出不窮，除了常見的微生物、毒物、農藥殘留等危害之外，環境荷爾蒙也是一大危害。為響應6月7日「世界食品安全日」，台北醫學大學食品安全學系提醒，不使用過度磨損的不沾鍋、不使用塑膠袋盛裝熱食等，遠離內分泌干擾物質的傷害。

北醫大營養學院院長謝榮鴻表示，根據世界衛生組織（WHO）數據，全球有10分之1的人口因為食物汙染而罹病，且有超過200種疾病是因為食物汙染而引起。我們每天都在吃東西，食物營養使我們健康，這件事雖然簡單， 但也容易忽略其中隱含的危險，除了感染性微生物、毒物、農藥殘留等，還有一個新興的議題是內分泌干擾物質（EDC）。

北醫大食安系副教授廖凱威說明，內分泌干擾物質又稱環境荷爾蒙，會影響身體內正常荷爾蒙的作用，其中最被關注的是生殖功能，例如降低睪丸功能、干擾月經週期、影響兒童生長發育、增加不孕風險與癌症發生等。WHO也在報告中做出結論，全球兒童癌症和女性乳癌發生率逐漸上升，和內分泌干擾物質暴露有關。

國家衛生研究院與北醫食安系合作研究，針對橫跨各年齡層的2000多位台灣民眾，2013到2016年期間，尿液中鄰苯二甲酸酯類塑化劑代謝物濃度高於其他先進國家，以其中的DEHP來說，部分代謝物濃度甚至是先進國家的2到7倍。

廖凱威指出，台灣在2011年發生起雲劑事件，塑化劑代謝只需要幾天的時間，經過2年理應排除了這項因素，但暴露仍高於他國，代表還有其他因素造成。進一步分析，國人的DEHP和DBP濃度比他國高，兩者的共同特性是使用在食品包裝上，因此可推測是食品包裝是導致國人暴露內分泌干擾物質的因素之一。

北醫大食安中心副主任蕭伊倫指出，生活中有非常多內分泌干擾物質存在於食品包裝，例如經常使用的紙餐盒，其實不只是紙，表面還會噴一層淋膜，為了增加功能性會添加塑化劑、阻燃劑、黏著劑等化學物質。

蕭伊倫說，民眾常有幾項NG行為，例如不沾鍋磨損了還繼續使用，隔夜菜覆蓋保鮮膜就直接拿去微波加熱，或是小吃店用美耐皿容器盛裝熱食。建議改用玻璃、不鏽鋼、矽膠或陶瓷等食品容器，減少使用塑膠容器盛裝熱食，汰換過度磨損的砧板、鍋具、餐具等，並且使用有環保標章的清潔劑、洗手乳、衛生紙、餐巾紙，確保裡面沒有添加內分泌干擾物質。