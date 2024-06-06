宜蘭縣三星鄉一名陳姓女子在5月31日接到檢警來電，稱渠戶頭有不明金流需配合檢警調查，否則將被拘提到案，而後更要求匯出名下帳戶存款10萬元以配合調查。陳女感覺有詐，遂到家附近的大洲派出所詢問，經所長柯汝霖及警員吳聖愷耐心向陳女解釋改詐騙手法，陳才恍然大悟並保住帳戶內的存款。
三星分局大洲派出所表示，6月3日下午3時許，陳女至所洽詢案件，因她臉上惶惶不安、手足無措，即引起柯汝霖及吳聖愷的注意並向前關心，陳女說，縱然自己常聽到轄區派出所至社區宣導及分享案例，真正發生在自己身上時仍難以判斷真偽、心存疑慮，急忙趕到派出所詢問是否會受到刑事追訴。
所幸經過柯汝霖及吳聖愷耐心向陳女表示，此為典型的假冒公務人員詐騙手法，並解釋假檢警詐騙為詐騙集團冒充檢察官、警察等身分，聲稱被害人涉及犯罪案件，須提供個資或帳戶配合辦案，陳女才恍然大悟並保住存款。
三星分局長林俊廷表示，檢警不會向民眾收取帳戶或存款，在接到可疑電話或訊息時，勿隨意提供個人資料或財產，如有收到可疑訊息應小心謹慎，亦可隨時向警方諮詢或撥打165專線，避免辛苦錢付諸流水。
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