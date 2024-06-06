經三星分局大洲所所長柯汝霖及警員吳聖愷耐心向陳女解釋改詐騙手法，陳才恍然大悟並保住帳戶內的存款。（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉一名陳姓女子在5月31日接到檢警來電，稱渠戶頭有不明金流需配合檢警調查，否則將被拘提到案，而後更要求匯出名下帳戶存款10萬元以配合調查。陳女感覺有詐，遂到家附近的大洲派出所詢問，經所長柯汝霖及警員吳聖愷耐心向陳女解釋改詐騙手法，陳才恍然大悟並保住帳戶內的存款。

三星分局大洲派出所表示，6月3日下午3時許，陳女至所洽詢案件，因她臉上惶惶不安、手足無措，即引起柯汝霖及吳聖愷的注意並向前關心，陳女說，縱然自己常聽到轄區派出所至社區宣導及分享案例，真正發生在自己身上時仍難以判斷真偽、心存疑慮，急忙趕到派出所詢問是否會受到刑事追訴。

所幸經過柯汝霖及吳聖愷耐心向陳女表示，此為典型的假冒公務人員詐騙手法，並解釋假檢警詐騙為詐騙集團冒充檢察官、警察等身分，聲稱被害人涉及犯罪案件，須提供個資或帳戶配合辦案，陳女才恍然大悟並保住存款。

三星分局長林俊廷表示，檢警不會向民眾收取帳戶或存款，在接到可疑電話或訊息時，勿隨意提供個人資料或財產，如有收到可疑訊息應小心謹慎，亦可隨時向警方諮詢或撥打165專線，避免辛苦錢付諸流水。