這些支票的正式名稱是「經濟影響支付」，由美國國稅局(IRS)根據「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案」(CARES)發行，第一輪付款為每人1200美元，每位兒童500美元。

第一筆刺激支票在2020年3月正式撥款支付，如果民眾選擇將該筆款項投資和購買輝達(Nvidia)的股票，將能以每股60美元的價格購入。而以當時輝達股價，仍不會經歷3100%的漲幅，時間需要再前推。

考量到疫情以來可觀的漲幅，這位投資人現在持有的輝達股票將價值2萬3280美元，並帶來首次購買以來的可觀回報。

截至6月5日收盤，輝達股價已站上1224美元。而自2024年開始以來，輝達股價更是大漲142%。

美國銀行(BOA)分析師最近將輝達股票的目標價，從1320美元上調至引人注目的1500美元，同時維持他們對該公司的「買進」評級。

分析師還預計，輝達的潛在EPS在未來兩年將超過50美元，突顯出輝達新晶片GB 200 NVL2平台和NGX模組化參考設計平台的影響。