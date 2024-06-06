苗栗火車站將有超商進駐。（李京昇攝）

台鐵局苗栗站是西部幹線「一等站」中，唯一沒有超商進駐的火車站，經台灣鐵路公司招商，終於將有連鎖便利超商，進駐火車站東站1樓，預計6月21日試營運、7月1日開幕。

苗栗火車站2013年改建為跨站式站房啟用後，原先在剪票口旁有設立便利超商小舖，方便旅客購買飲食，並代售台鐵便當，但該家超商2022年3月底收攤，使得這2年來，苗栗火車站成為台鐵西部幹線23個「一等站」中，唯一沒有超商進駐車站，旅客迭有抱怨。

台鐵公司資產開發處台中營業分處苗栗服務站今天指出，苗栗站東站1樓舊候車大廳空間去年對外招標，得標廠商去年10月開始起租，並簽訂5年租約、可續約3年，也將引進連鎖超商進駐。

苗栗服務站表示，目前已審核通過廠商建築物室內裝修計畫案，因此近日廠商已派員展開裝修作業，超商預計6月21日起試營運、7月1日開幕，超商位於在火車站第1月台側邊，因此除對站外營業，也規畫利用收銀台、商品貨架區隔，同時提供第1月台旅客商品販售服務，並有協助代售台鐵便當。