高雄市苓雅區一家販賣排骨飯的店家，今日被爆出有蜈蚣在排骨上亂竄，嚇得民眾拍下影片發到網路。經高雄市衛生局稽查，雖未發現蜈蚣身影，但現場作業環境仍有冷藏／凍食品未覆蓋、無溫度紀錄表、清潔用品與食品原料未分區儲放、食材未離地、未依先進先出原則，私人物品未分區放置、從業人員未定期接受健康檢查等多項缺失，衛生局依食品安全衛生管理法第8條第1項飭令業者限期改善；倘經複查未改善，依同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上罰鍰。

影片中清楚看見小隻的蜈蚣在排骨飯上亂竄，嚇得民眾直呼「驚死人！」不過衛生局到店稽查，發現該店的排骨與熟食菜餚皆有覆蓋，但店家仍有現場作業環境仍有冷藏／凍食品未覆蓋、無溫度紀錄表、清潔用品與食品原料未分區儲放、食材未離地、未依先進先出原則，私人物品未分區放置、從業人員未定期接受健康檢查等多項缺失。

衛生局將依食品安全衛生管理法第8條第1項飭令業者限期改善；倘經複查未改善，依同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上罰鍰。