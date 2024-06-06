臺灣歷史的研究與教育推廣，本就是一體兩面，更是全台由上到下都能所觸及。原本在臺灣史研究網絡上各有重心的中研院臺灣史研究所、國立臺灣歷史博物館，6日簽署合作備忘錄，加深臺灣史的連結，未來雙方將透過舉辦主題展覽、出版及教育推廣活動，分享典藏與研究成果，增進大眾對臺灣史的認識。

中研院表示，此次簽約儀式選在中研院南部院區關鍵研究中心進行，也想展現另一項期待：為南臺灣學術界開創特色研究。中研院長期投入人文及社會科學研究，累積豐富的研究資源，特別在南部院區設置「人文社會研究基地」，研究團隊陸續進駐，帶動新的研究社群。

臺史所與臺史博設立宗旨及業務各有重心，中研院臺史所長鍾淑敏表示，臺史所的學術任務是引領與提升臺灣史研究的深度與格局，進而促使臺灣史成為國際學術界的重要領域臺史博館長張隆志則指出，臺史博作為展覽館，致力於臺灣歷史與民俗文化相關文物、史料之蒐集、整理、保存、研究、展示及推廣教育業務。

中研院表示，雙方在史料收集、展覽、出版等領域過往已有密切的合作經驗，本次簽約不僅是兩個單位的結盟，更期待透過雙方密切的交流合作，積極推動臺灣歷史研究進程。