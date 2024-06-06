物價上漲，出國旅遊費用較疫情前大增，但國人仍未退縮，出國旅遊熱潮不減，今年前二月出國人數就超過267萬人次。為迎接暑假及下半年旅遊旺季來臨，將吸引許多民眾提早開始計畫出國及精打細算信用卡海外消費回饋與各項好康，元大銀行趁勢推出「玩轉世界 海外實體一般消費最高加碼3％回饋」活動，持元大信用卡並完成任務，就能免費啟動1次轉盤，每月挑戰加碼最高新台幣30,000元刷卡金回饋。

元大銀指出，活動期間6月1日～12月31日止，持元大信用卡當月不限金額一般消費，完成以下指定任務，一是設定元大信用卡電子帳單及元大銀行臺幣帳戶自動扣繳信用卡費，響應環保愛地球，免手續費也不怕錯過繳費截止日；二是綁定元大銀行LINE個人化服務，筆筆刷卡交易皆可收到通知，即時掌握消費狀況；三是當月新增一筆不限金額一般消費，每人每月可啟動轉盤乙次，轉出不限國家海外實體一般消費最高加碼3％刷卡金（每月回饋上限新台幣30,000元）。

元大銀表示，活動期間最高可轉7次，最高可享5.2％刷卡金（含原卡片權益海外消費最高2.2％回饋），此次回饋不限國家，無論是到歐洲暑假大採購、日韓賞楓或是美加紐澳過聖誕節，皆享元大銀行提供的海外消費加碼回饋。

另，為回饋元大卡友，除推出不限國家「玩轉世界 海外實體一般消費最高加碼3％回饋」活動，更推出海外消費多重回饋等多項旅遊專屬優惠，包含日本BicCamera最高享17％折扣、日本GU服飾最高享15％折扣、日本完美行旅遊購物平台最高享30％折扣及指定旅行社等享有現折優惠。

元大銀說明，即日起至6月底止，於台灣行動支付APP首次綁定元大銀行Visa或Mastercard信用卡感應支付一般消費並至元大銀行官網登錄，筆筆消費最高享7％回饋，首次綁定消費滿百再享50元回饋，活動三個月期間累計最高可獲得新臺幣800元刷卡金回饋。