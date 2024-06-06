1920年創校的澎湖西嶼鄉竹灣國小，因少子化衝擊，將於七月底併為池東國小竹灣分班，6日下午舉辦最後一次畢業典禮，一人畢業生獨領18個獎項。不過，接下來剩下的2名五年級生都說想要以竹灣國小名義畢業，其中顏冠恩更揚言明年畢典拒領畢業證書。

而身為家長會長的顏父顏佳榮，更在畢典上致詞時，當場向出席的教育處副處長李靜嵐要求轉達處長說，明年畢典，一定要在竹灣國小舉行，讓氣氛有些尷尬。

有104年校史的澎湖竹灣國小，6日最後畢業典禮，圖為該校最後的4個學生，畢業生李婕寧（右二）姊弟（右一李杰謙、三年級生），另兩個為五年級生。（許逸民攝）

雖然畢業生只有李婕寧一人，六年來班上「沒有對手」，不過學業可不含糊。校長莊文啓表示，李婕寧曾榮獲全縣英語單字拼字王白沙、西嶼區第一名，全縣語文競賽國語朗讀特優，張文津基金會辦理的英語朗讀特優，全縣科展第二名，全縣鋼琴獨奏、直笛獨奏都獲得優等，並帶領學弟妹參加全縣英語歌場比賽拿到有史以來的第一個特優。

莊文啟說，以小校而言，這表現真的很不容易。也感謝婕寧除了自己表現之外，也總是能帶領學弟妹再創佳績，為校爭光。

走過一世紀的竹灣國小，今年畢業季過後，將與鎮海國中、虎井國小一起走入歷史。其中鎮海國中併入白沙國中，下學年度沒有學生的虎井國小則成為馬公國小分部，而走了一名畢業生李婕寧，照理講還有3個學生的竹灣國小，則因李婕寧就讀3年紀的弟弟李杰謙，下學年將轉至馬公國小4年級音樂班就讀，全校僅剩下5年級的顏冠恩、許俊宇2人，成為池東國小分部，繼續原地上課。