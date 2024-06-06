72歲張姓老翁是B肝帶原者，20年前成功治療肝癌未復發，近1年疏於回診追蹤，年初發現皮膚如「橘子一樣黃」、尿液顏色比茶還深，嚴重黃疸與食慾不振，就醫查出肝腫瘤復發長到6公分阻塞膽囊管及肝門靜脈，經免疫療法加上好神刀放療，總算順利縮小腫瘤保住一命。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民6日指出，B肝帶原者是肝癌高風險群，即使曾治癒仍有相當高的再發機率；過去研究發現，採取根除性治療後第1年約有2成的肝癌病人復發，5年內則有高達5至7成肝癌病人復發，絕對不能忽略定期追蹤的功能。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民6日說，B肝帶原者是肝癌高風險群，即使曾治癒仍有相當高的再發機率，絕對不能忽略定期追蹤的功能。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

王博民指出，患者自述20年前透過手術切除搭配光子刀放療半年後完全清除約14公分大的肝腫瘤，後續回診多年均穩定。1年多前因公務疏於回診，年初發現嚴重黃疸症狀趕緊就醫，抽血檢驗「總膽紅素」飆高到37，遠高於正常值上限1.2mg／dl，合併腎衰竭，揪出約6公分大肝腫瘤。

72歲張姓老翁20年前成功治療肝癌未復發，近1年疏於回診追蹤，年初發現嚴重黃疸與食慾不振，就醫查出肝腫瘤復發長到6公分，經免疫療法加上好神刀放療，暫時保住一命。放療示意圖，非當事病患。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

王博民說明，因肝腫瘤位置與前次腫瘤位置十分接近，表層出現纖維化，加上腫瘤阻塞肝門靜脈及膽管，無法使用內視鏡引流，決定採「經皮穿肝膿瘍引流術（PTAD）」引流膽汁，降低黃疸指數到接近正常值，再進行免疫療法合併「好神刀」放射治療；經過4周、20次療程，腫瘤體積減少約3分之2，總膽紅素也降到2.75 mg／dl，暫時解決燃眉之急，後續再評估是否進行手術切除。

王博民呼籲，肝癌患者每3至6個月應安排追蹤肝功能、胎兒球蛋白及腹部超音波，必要時可再縮短追蹤時間，或進一步安排電腦斷層、核磁共振檢查，甚至是血管攝影確認，才能打贏抗癌的持久戰。