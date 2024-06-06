輝達（NVIDIA）新研發中心坐落何處，引起各地方政府瘋搶，今天（6日）民進黨宜蘭縣立委陳俊宇向輝達執行長黃仁勳力薦「宜蘭科學園區」做為研發中心預定地，除了未來交通等發展可期外，還鄰近兩大夜市，絕對符合黃仁勳「要有好夜市」的條件。

陳俊宇在臉書上表示，宜蘭科學園區有靠近台北、鄰近國立宜蘭大學、土地價格一般、研發及居住環境良好等優勢，總面積70.99公頃，扣除公共設施及綠帶整體可供出租土地面積33.82公頃，目前已出租11.82公頃，尚有20公頃（6萬500坪），可作為輝達全面發展第2座研發設計中心的空間。

陳俊宇指出，宜蘭科學園區到大台北地區經國道5號只要40分鐘，充分連結大台北生活圈，北有27公頃宜蘭運動公園，離市中心5分鐘路程，南接宜蘭縣政府以及宜蘭大學城南校區，滿足休閒、工作、運動與生活等多方面需求。

他表示，未來十年，高鐵將延伸至宜蘭，宜蘭新站座落園區旁的縣政中心，建構快速便捷的公共交通路網；最重要的是，宜蘭科學園區與著名的宜蘭市「東門夜市」、羅東鎮「羅東夜市」只要10分鐘車程，絕對符合「要有好夜市」的條件！