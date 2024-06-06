銓敘部今公布「112年底全國公務人員概況」，112年底全國公務人員性別比率，男性占56.96％，女性占43.04％，女性比率較111年底增加0.26個百分點。若不計入警察人員，男性比率為47.38％，女性比率為52.62％，其中高階女性比率續呈增加，112年簡任女性比率提升為39.39％；法官和檢察官女性比率提升為48.31％。

銓敘部表示，以近10年全國公務人員人數變動情形觀察，112年底較103年底之34萬7,816人，增加1萬7,687人，平均年增率為0.55％，主要為因應治安狀況及基層警力派補需求，112年底警佐人數較103年底增加1萬247人；以及強化矯正戒護教化、落實司法改革重大政策等主要人力增補。

考試院今院會，銓敘部以「112年銓敘統計年報提要報告」為題業務報告，報告中主要就「112年底全國公務人員概況」統計結果提報分析，112年底全國公務人員人數為36萬5,503人，較111年底增加849人（＋0.23％）；近10年平均年增率為0.55％，其中行政機關較111年底增加544人。

公務員任用 女性增加0.26個百分點。銓敘部提供

在年齡上，112年底全國公務人員平均年齡為43.80歲，較111年底略增0.13歲；年齡結構40-49歲者（占28.15％）最多；50-59歲者及30-39歲者，分占27.80％、24.76％，三者合占80.71％（較111年底略減0.15個百分點）。

至於教育程度，1大專以上者占94.38％，其中碩博士占26.90％，分別較上年底增加0.46及0.35個百分點。與我國20歲至64歲各年齡組人口之教育程度比較結果，相對較高。

112年底全國公務人員任用經考試及格者占87.73％，且每年都持續緩增，與103年底比較，考試任用比率增加0.64個百分點。原住民族任人數為6,723人，較111年底增加18人），占全國公務人員人數比率為1.84％，與111年底相同；以排灣族、阿美族及泰雅族居多。按性別及人員類別觀察，112年底原住民族任公務人員，男性占60.55％；女性占39.45％。人員類別中，行政人員占54.62％ ；警察人員占36.98％。

身心障礙者任用上有6,928人，較111年底減少12人，占全國公務人員人數比率為1.90％，與111年底相同；男性4,304人，占62.12％；女性2,624人，占37.88％。按各類人員別分，112年底身心障礙者任公務人員以行政人員5,286人，占76.30％最多。