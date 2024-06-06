全球車用半導體領導廠恩智浦半導體(NXP)宣布與德國頂尖汽車系統供應商ZF集團達成重要合作，共同開發下一代以碳化矽(SiC)為基礎的800V電動車牽引逆變器解決方案；這項合作結合兩家公司在電力電子和車載系統領域的專業知識，有助於推動電動車動力系統走向更高效能、更永續能源的新里程。

電動車牽引逆變器是動力系統的核心，負責將電池直流電壓轉換為驅動車輛馬達的交流電壓。隨著牽引逆變器設計逐步轉向基於SiC的架構，需要配合高效能的高壓隔離式閘極驅動器，方能充分發揮SiC功率元件的優勢，包括更高的切換頻率、更低的傳導損耗、更好的散熱特性及更高的穩健度。

此次合作將整合恩智浦先進的GD316x高壓隔離式閘極驅動器至ZF的SiC牽引逆變器解決方案；GD316x內建多項可程式化控制、診斷、監控及保護功能，針對車用SiC功率模組應用進行了優化，有助實現更安全、效率更高且性能出色的牽引逆變器設計。

其中，快速短路保護(小於1微秒)和強大的可程式化閘極驅動能最大限度發揮SiC功率模組效能。同時，高整合度設計可縮小體積並簡化系統。優異的電磁相容性及低交換損耗亦有助進一步提升效率。ZF和恩智浦認為，此款閘極驅動器是SiC牽引逆變器理想之選。

ZF電氣化動力系統資深副總裁Carsten Götte表示，期望透過此次與恩智浦的合作，進一步提升公司800V牽引逆變器的功能與效能標竿，實現減排與永續發展目標。「這些最新的SiC牽引逆變器不僅功率密度、效率和集成度更高，在安全、效率、續航力和性能上都有顯著提升，將為客戶帶來嶄新體驗。」

恩智浦半導體資深副總及電氣化事業總經理李曉鶴則強調，此次合作再次驗證恩智浦致力提供最先進解決方案的承諾，助力車商實現電動車性能和環保永續目標。採用GD316x驅動器的ZF SiC牽引逆變器解決方案已開始交付。

這項恩智浦與ZF的合作，將兩家公司在電力電子和動力系統領域的專長結合，標誌著電動車電氣化邁向新里程碑；基於碳化矽的高效能牽引逆變器有助促進電動車續航力、安全性、效率和性能的全面提升，為邁向更環保、更永續的電動車時代奠定基石。