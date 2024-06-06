國巨表示，5月份合併營收較上月增加，再創單月營收歷史新高紀錄，主要是AI相關應用的客戶拉貨動能優於預期、整體需求穩健所致。

國巨強調，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，然客戶端的庫存正持續趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。