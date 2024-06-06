國巨表示，5月份合併營收較上月增加，再創單月營收歷史新高紀錄，主要是AI相關應用的客戶拉貨動能優於預期、整體需求穩健所致。
國巨強調，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，然客戶端的庫存正持續趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。
國巨公司（2327）6日公布2024年5月份自結合併淨營收為107.12億元，單月營收較上月增加0.1％，年增18.9％；累計國巨前五月自結合併淨營收為499.2億元，年增13.2％。
國巨表示，5月份合併營收較上月增加，再創單月營收歷史新高紀錄，主要是AI相關應用的客戶拉貨動能優於預期、整體需求穩健所致。
國巨強調，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，然客戶端的庫存正持續趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。