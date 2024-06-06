在各縣市爭相希望輝達NIVIDA第二研發中心的熱潮之際，經濟部長郭智輝6日南下高軟，考察輝達和鴻海的超級電腦，據轉述，郭智輝指出，從他自己的角度來看，輝達第二研發中心，高雄是有機會的，不過，最後還是要尊重企業的選擇。

立法院經濟委員會賴瑞隆、陳玉珍兩位立法委員，6日邀請新任經濟部長郭智輝，前往高雄亞洲新灣區考察，經濟部產業技術司邱求慧司長、技術投資司張銘斌司長、產業發展署鄒宇新副署長、中小及新創企業署陳秘順代理署長、產業園區管理局劉繼傳副局長、國家發展委員會產業發展處陳瓊華副處長、數位發展部數位產業署林俊秀副署長、南科管理局李信昌副局長、高雄市政府經濟發展局高鎮遠副局長、都市發展局等人也一同出席，針對南部AI生態園區規劃進度、半導體大廠投資高雄及招商進度、高軟二期及亞灣新創園2.0辦理進度聽取簡報及座談。

賴瑞隆強調，亞洲新灣區在中央地方合作布局下，持續蓬勃發展中，包含亞灣2.0智慧科技創新園區170億、高軟二期、前鎮加工出口區廠房更新等計畫，他說，高雄最大優勢在於有充足的電力，高雄40％電力往中、北部輸送，並持續在興達、大林電廠興建燃煤電廠，而高雄水、電供應充足、且具海空雙港優勢，期待爭取更多IC大廠到高雄投資。

經濟部長郭智輝表示，台灣有國外業者要的必須資源，包含AI晶片、AI伺服器，還有台灣的工程師。未來將培育應用工程師，目標4年打造20萬名工程師，幫助中小企業提升製造能力。

此外，台灣站在時代改變的十字路口，需大量在運用上面取得經驗，提前布局、提早因應。智慧製造時代由機器人代替，可降低生產成本，提升生產力。

賴瑞隆指出，中央投入170億元，推動亞灣2.0智慧科技創新園區計畫，將建構高雄5G AIoT產業鏈，並接軌國際強化南向市場鏈結，未來將持續擴大園區用地、促產創新產業進駐、擴大群聚，打造國際級半導體、AI產業聚落在高雄亞洲新灣區。同時引進國際加速器，讓台灣產業跨足國際，營造國際交流生態。

數位發展部表示，AI生態系參考經濟部加強投資策略性產業模式，規劃向國發基金爭取匡列額度，協助AI新創產業發展，加速各項產業應用落地，數發部已經與國發會進行意見交換，朝向虛擬園區方式進行規劃。

經濟部指出，亞灣新創園推動新創產業與深化在地網路，目前已經進駐超166家加速器及新創業者進駐，輔導超過473家次業者發展，創造17億投資商機，媒合大廠產攜手促成業實證合作，導入國際雲平台及生成式AI資源，並持續推廣聚落品牌，帶領園區廠商與國際鏈結。

中企署則說示，將亞灣新創園積極媒合產業與新創，依產業需求進行媒合介接，辦理57場活動，促成13案次商洽合作，並透過大廠出題新創解題，持續邀請大企業依經營痛點提出需求，媒合新創提案解題，已有75家企業餐與出題，促成7家獲得訂單，19家簽署合作MOU，並積極導入雲平台及生成式AI，透過技術跨域整合及發揮企業大帶小精神。

產業園區管理局則針對高雄軟體園區二期擴建，2021年6月行政院正式核定，A區於111年9月核定，總經費26.03億元，由經濟部自行興建，作為亞灣智慧創新大樓。預計於113年7月申請建照執照，現址已先啟動地下連續部施工，113年底會完成地下擋土牆開挖及B3結構，114年將完成主體結構，並啟動室內裝修工程、115年10月上旬竣工驗收、12月底取得使用執照。

賴瑞隆說，高雄軟體園區已經是南台灣重要的產業發展基地，高軟二期首棟建物更是政府宣示推動產業發展基地的決心，優先引進5G AIoT、電子數位內容、資訊軟體等產業，經濟部已就二期園區招商辦理9場活動，目前有超過60家廠商提出意願，並針對短期需求已促成7家廠商進駐高軟，首棟大樓將促成30家廠商進駐，至少有840就業人次，將可創造超過17億元的年產值。

經濟部表示，將持續推動南部晶片設計產業推動基地，持續引流指標外商加碼投資，指標廠商如輝達(NVIDIA)推動在台第二座AI超級電腦中心，超微半導體(AMD)推動亞洲首座研發中心，恩智浦(NXP)鏈結楠梓IC封測廠基地，加碼推動產業測試研發中心等。

經濟部指出，未來半導體、AI、精準醫療是未來吸引投資的重點，會持續加大推動半導體領先、AI創新並接軌國際發展。

賴瑞隆說，各界關注輝達投資，經濟部於2021年12月核定通過輝達來台設立亞太第一個AI研發中心計畫，在112年底於亞灣建置AI超級電腦「Taipei-1」，共包含64台DGX H100與32台OVXL40設備，算力排名全球第38名，並分享25％算力提供我國產官學研及新創使用，同時，也持續協調經濟部爭取輝達在高雄設立第二座研發中心，帶動高雄產業新一波的發展。