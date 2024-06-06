郵政VISA金融卡連結支付錢包刷卡消費成效亮眼，截至第1季止，非實體卡交易筆數累積高達1,494萬餘筆，占郵政VISA卡刷卡總交易量82％。另與台灣行動支付公司合作「金融卡雲支付」及「HCE手機VISA卡」服務，均為銀行同業同類型申請及交易量最高。截至4月止，使用郵政金融卡綁定台灣Pay者已逾145萬張，累計交易金額達3,201億餘元，占全國金融機構同類型交易金額的28％。

中華郵政公司表示，為持續推廣非現金支付，推出使用郵政HCE手機VISA卡單筆刷卡滿額即享1％現金回饋，同時，也辦理郵政VISA卡友日，於i郵購、Pinkoi、蝦皮或momo等電商平臺消費，可享折抵金等活動；另即日起至今年底，於台灣行動支付APP好券Buy專區刷卡消費，每筆享10％回饋。

為響應政府推動金融服務數位化，中華郵政公司推廣電子支付連結郵政儲金帳戶付款及綁定郵政VISA金融卡等非現金支付服務，滿足現代社會日益增長的行動支付需求，提供客戶更便捷、更安全的支付體驗。

中華郵政公司自啟用「電子支付連結儲金帳戶付款（Account Link）服務」已6年，陸續與街口支付、iPASS MONEY、支付連、橘子支付、歐付寶、愛金卡、悠遊付、全支付、全盈支付及玉山Wallet電子支付共10家業者合作，為各業者合作連結帳戶付款服務的首選夥伴。