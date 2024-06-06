健喬表示，目前內銷市場需求持續外，香港、澳門、中美洲及東南亞等海外市場的增長勢頭依然強勁，訂單能見度約為三個月，預期未來數月的營收成長動能依然看好。
自2024年起，健喬單月營收穩定超過4億元，自第二季起更逐步逼近5億元。除了不斷追求營收增長，健喬在銷售團隊的能力與品質方面也持續提升，並且在營運規模經濟突破轉捩點後，能有效擴大產能，展現出顯著的盈利增長潛力。
2024年健喬仍將持續深化及擴展與合作夥伴產品的區域合作，也透過原廠的技術授權在台灣註冊新藥進行銷售。在新藥的查登進度上，繼2022年查登的膀胱過動用藥Uritos之後，腸胃道用藥Goofice以及治療子宮肌瘤的linzagolix等也陸續完成臨床，並於今年3月前送件，此亦將奠定長期的營運成長動能。
展望未來，健喬將朝著更具挑戰性的新營收目標邁進，希望早日成為區域型的製藥集團。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。