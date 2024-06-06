健喬表示，目前內銷市場需求持續外，香港、澳門、中美洲及東南亞等海外市場的增長勢頭依然強勁，訂單能見度約為三個月，預期未來數月的營收成長動能依然看好。

自2024年起，健喬單月營收穩定超過4億元，自第二季起更逐步逼近5億元。除了不斷追求營收增長，健喬在銷售團隊的能力與品質方面也持續提升，並且在營運規模經濟突破轉捩點後，能有效擴大產能，展現出顯著的盈利增長潛力。

2024年健喬仍將持續深化及擴展與合作夥伴產品的區域合作，也透過原廠的技術授權在台灣註冊新藥進行銷售。在新藥的查登進度上，繼2022年查登的膀胱過動用藥Uritos之後，腸胃道用藥Goofice以及治療子宮肌瘤的linzagolix等也陸續完成臨床，並於今年3月前送件，此亦將奠定長期的營運成長動能。

展望未來，健喬將朝著更具挑戰性的新營收目標邁進，希望早日成為區域型的製藥集團。