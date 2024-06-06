開發金近日傳出獲新加坡政府基金加碼，外資今（6日）爆買逾20萬張，帶動股價飆漲7%，收在15.1元。專家表示，目前股價只有1字頭的開發金，前4月每股賺了0.64元，超越玉山金、華南金， 沒道理股價輸給這兩家。

不敗教主、投資達人陳重銘在臉書發文表示，開發金今天大漲，主要是新加坡政府基金加碼，人氣大增；他透露，自己買了上千張開發金，過去開發金股價低迷，是因為去年沒有配息，今年股利也縮水，公司有賺錢卻不配息，錢跑到哪裡去呢？當然是去投資，再賺更多的錢回來。

他舉例，過去中信金配息小氣，就是把錢拿去投資，如今獲利大增，股利也加倍奉還，並指出，開發金也在走相同的路線，因此趁配息不好的時候加碼，只要獲利持續成長，未來股利跟股價都會有表現，投資人只要耐心等待。

至於開發金能否漲到2字頭嗎？陳重銘分析，開發金前4月每股賺了0.64元，超越玉山金的0.51元，也勝過華南金的0.55元，沒道理股價輸給這兩家。他強調，開發金只是輸在股利，但是股利的源頭是獲利，所以他只挑獲利好的公司。

開發金近日傳出獲新加坡政府基金增持，外資昨買超3600多張，今日更一口氣狂掃204005張，投信也連續7個交易日吃貨 。

開發金6日股價一路開高走高，終場暴漲7%、收在15.1元，成交量爆出34萬張；華南金漲0.81%、收24.85元；玉山金漲0.87%、收28.85元 。

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