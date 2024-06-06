女星張鈞甯擁有亮麗外型及獨特的氣質，因此受到許多粉絲喜愛，近年她將事業重心轉往大陸，並時常在社群分享生活，6日她在微博曬出一系列草原照，其中41歲的素顏真實狀態，讓網友看了都驚呆。

張鈞甯6日在微博分享多張戶外美照，並寫下：「一場說走就走的徒步旅行！」只見她漫步在大片草原中，周邊除了綠意的森林及山谷城鎮外，身邊還有幾匹野馬作伴，看起來就像在牧馬的少女，相當自然且優美。

張鈞甯化身牧馬少女素顏狀態超驚人。（圖／微博 張鈞甯）

值得注意的是，照片中的張鈞甯一身登山造型，頭戴漁夫帽，綁上雙邊小辮子，臉上更是更是頂著素顏，白皙肌膚透出紅潤雙頰，皮膚膚況極佳，41歲真面目讓不少網友稱羨不已，紛紛直呼「姐姐皮膚好好呀」。

張鈞甯化身牧馬少女素顏狀態超驚人。（圖／微博 張鈞甯）

一系列草原少女照曝光後，立刻吸引不少粉絲大讚，「素顏這樣未免也太扯」、「怎麼都不會老啊」、「好有氣質，臉很立體」、「姊你真的別給我太美」、「鄰家小妹妹」、「富有生命力的照片」、「也想一起旅行了」。