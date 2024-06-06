公教人員保險2提撥費率調降 考試院會通過會今通過銓敘部陳報的公教人員保險費率案，「適用基本年金者（35年）」及「不適用年金者」自114年1月1日起分別調降為「8.89％」及「7.22％」，並將會同行政院重行釐定。

銓敘部官員指出，公教人員保險自88年5月31日修正施行後，其財務的籌措已經採行足額提存準備的自給自足制度，也配合設計嚴謹「財務預警」配套機制，由承保機關（臺灣銀行股份有限公司）委託精算機構，至少每3年辦理1次保險費率精算。

銓敘部官員說，當精算結果出現「保險費率與當年保險費率相差幅度超過正負5％」或遇有「增減給付項目、給付內容或給付標準而致影響保險財務」情形時，即須評估保險實際收支情形及精算結果，由考試院會同行政院覈實釐定費率，以為適時、適切因應。

銓敘部官員表示，依第9次精算結果顯示，應提撥的費率於「適用基本年金者（35年）」為8.89％及「不適用年金者」為7.22％，兩者之保險費率均較現行費率10.16％及7.83％為低，且相差幅度超過負5％，至於其餘3種費率與現行費率相差幅度尚未達正負5％。

官員表示，據此，銓敘部已依規定啟動評估保險實際收支情形及精算結果，提公教人員保險監理委員會後，報請考試院會同行政院核定公告，並依上開規劃之調整幅度，自114年1月1日生效。