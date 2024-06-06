洗碗是很多人都討厭的家事，原因在於不少人洗完碗後容易腰痠背痛，而問題就出在長期的姿勢不良，總是呈現彎腰駝背的狀態，自然會對身體造成負面影響。對此，復健科醫師侯鐘堡教1正確動作，只要以「屈髖取代彎腰」，就能有效避免腰背不適的情況。

醫師侯鐘堡在《堡你平安》表示，洗碗的檯面通常都是固定高度，無法符合每個人身高，若經常彎腰駝背的洗碗，長久下來就很容易導致腰痠背痛。若因洗碗洗出一身病，那可得不償失，實際上只要採取正確姿勢洗碗，就能有效改善。

而最簡單的要訣就是屈髖取代彎腰，侯鐘堡解釋，也就是屁股要往後推，但腰背要呈現打直的狀態，依此動作來洗碗，就比較不容易腰痠背痛。

復健科醫師李炎諭先前提到，不只洗碗，包括刷牙、洗臉、做菜、做家事等需要彎腰的動作，都可能因為「拱背」而導致不適。若檯面已無法調整，他建議可善用洗碗機，或利用小凳子輔助髖關節彎曲，都是不錯的方法；也可做伸展腰部的動作，抱膝到緊繃感，停留30秒、共做3組。一旦腰痛反覆發作，最好還是盡快就醫檢查。