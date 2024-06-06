國防部長顧立雄今（6）日在立院指出，太平島駐軍伙食費明年調增，為每月5947元，較今年增加1168元。據悉，隨著食材上漲，各區域官兵伙食費皆有調增，東沙島、太平島增加幅度都突破千元。

國民黨立委黃仁今質詢時指出，太平島距離高雄港1600公里，運補存在風險，且伙食多為罐頭、冷凍食品，所以島上官兵種植蔬菜或畜牧，以取得新鮮食材。他說，太平島的指揮官告訴他，島上椰子樹一年有兩萬顆，也養了60隻蛋雞，以自給自足，但仍應考慮提高島上官兵伙食費。

顧立雄答覆，據他了解，太平島官兵伙食費將從明年開始調增為5947元，較今年度增加1168元。國防部後勤參謀次長室次長陳道輝也說，行政院明年的確為照顧所有國軍官兵，調增伙食費；而駐守在太平島的國軍官兵，主要是搭伙駐守當地的海巡署官兵，已更新島上所有冷凍食品的器材，至於畜牧業、農業，也都有在協助。

另外，國民黨立委馬文君也關心島上夜點費是否會增加，顧立雄回應，夜點費已進行調增作業，且幅度頗大，目前還正在和行政院溝通，會參具物價波動爭取。

據悉，官兵伙食費依據本、外島，調增額度有異，本島官兵部分，每人每月伙食費明年從2969元調增為3487元，調增額度為518元；駐守本島之離島官兵，每月伙食費明年則從3209元調增為3817元，調增額度為608元。

至於外島官兵，每人每月的伙食費明年從3799元調增為4617元，調增額度為818元；離島官兵每人每月的伙食費明年則從3979元調增為4857元，調增額度為878元。而東沙島官兵，每人每月的伙食費明年將從4399元調增為5437元，調增額度為1038元。