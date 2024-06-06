56歲女星徐曉晰(Stacy)出道超過30年，是女團「野餐俱樂部」成員之一，因為擔任音樂頻道VJ而獲得關注。2005年和從事金融業的老公結婚，育有一兒一女，之後逐漸淡出演藝圈，2014年離婚。近日她曬出和18歲兒子同框自拍照，不少人驚訝表示：「根本姐弟！」

徐曉晰曬出和寶貝兒子的合照，兩人一同在台北街頭自拍，對著鏡頭露出燦爛笑容。值得關注的是，徐曉晰狀態非常好，臉上沒有任何歲月的痕跡，凍齡功力一流。她靠在帥氣高大兒子的身上，兩人看起來就像是同齡人一樣。徐曉晰透露：「這次在慈濟演講前，提早兩天回台與兒子相聚，昨天他開始籃球訓練，阿母完成了講座，籌備已久的網站也開張了，我們都朝夢想繼續前進吧。」

56歲徐曉晰曬出和兒子合照。（圖／徐曉晰 臉書）

母子同框照曝光後，藝人丁寧也直呼：「我以為是你男友」，網友也留言表示：「兒子長的真的很好，超帥氣」、「Stacy的基因太強大了！簡直複製貼上啊～」、「陽光大男孩，好帥喔」、「兒子跟你的笑容一樣耶」、「這才叫帥二代嘛」、「哥哥又高又帥又是暖男，媽咪很會生餒」、「看起來就像姐弟一樣」、「兒子有沒有200公分，看起來超高的。」