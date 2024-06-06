來自台南、現年79歲的王阿嬤，當年新婚不到一年，丈夫就因肝硬化病逝，家庭因素又膝下無子，無奈只能四處流浪。後來父母親、兄弟姐妹相繼過世，少了親人的關愛與溫暖， 王阿嬤住在艋舺公園8年，看盡人生百態，她接受《中時新聞網》訪問分享，「我的一生命運坎坷，但卻很認命」。
丈夫以前愛喝酒，有天突然肝硬化病逝，後來不想再找另一半，王阿嬤難過說，「丈夫以前對我很好，很捨不得講到還會掉眼淚，而父母親、大哥、大姐及弟弟相繼過世，其餘的誰理妳，每個人都很辛苦」。
對於在外流浪街頭，王阿嬤感嘆表示，「我的命運就是這樣，才會落得如此下場，但我很認命的，只不過在這沒錢花，得靠人家來發便當，沒來發就沒得吃，只能喝開水過日子，衣服若沒收好被丟掉，只能請社會局幫忙」。
王阿嬤年紀漸大，找工作沒人會僱用，對於有個遮風避雨的家不敢想像，另外她透露，「曾有男子跑來問我，『我一個人租套房，看妳在這裡很難過，妳要不要來跟我住』？誰敢跟你住，你是男生欸，且又不認識，真的會嚇死！」
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