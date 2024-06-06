行政院推出的300億租金補貼方案即將超標，截至目前已有67萬申請件數、核准突破原訂計劃50萬戶目標，據了解，國土署正研擬明年度的修正計畫，近期會報政院，預計以7月1日為分界點採舊案帶入，不必重新申請，提前半年審查以便銜接明年1月撥款。

內政部常務次長吳堂安表示，租金補貼申請已達52萬戶，會盡量滿足，福國利民政策會持續支持；內政部政務次長董建宏指出，很多人基於工作環境不一定能夠穩定在某地方工作，租金補貼是為了讓更多年輕朋友有更好的機會，國家會持續推動支持，預算會編在住宅基金中。

內政部國土署指出，租金補貼這塊明年是新年度，今年如果超過50萬戶，希望可以全數滿足，300億租金補貼是從賴清德總統上任後，籌編114年預算和概算都有列入，這是福國利民的政策，希望可以獲得卓院長的支持，會持續做支持。

至於租金補貼名額是否會增加？董建宏指出，看市場需要會有近場退場的需求，達到穩定狀態會脫離到別的地方，租金補貼在適合的時間地點找到適合的房子，希望讓房價可以平緩，不要一直飆高。