新北市勞工局今於市府大禮堂舉辦夏季第一場就業博覽會，截至下午2時活動截止，統計參加活動約822人，徵才廠商收到633份履歷，預計錄用261人，初估媒合率達41.2％。

勞工局代理副局長胡華泰受訪時表示，本次徵才有將近5成職缺為旅宿餐飲業，其次為零售量販業占比2成1、科技製造業占比1成3，顯示餐飲業缺工的情況仍然嚴峻。另外現場也提供990個兼職職缺，提供給有彈性工時、暑期工讀需求的民眾參考。

比較特別的是，由於接近畢業季，履歷填寫區出現好幾對母子檔、情侶檔，希望找尋暑期兼職的工作，除了替自己賺取學費與生活費，也能增加社會經驗與工作倫理，為職涯加分。

另外也有一群來自小作所的學員，在老師及社工帶領下，前來進行現場面試，尋找有興趣的適合工作。社工表示，其實這些學員只是口語表達上需要加強，工作動機強烈、能力也不錯，在結構性缺工的環境下，希望各企業人資主管，能夠看見他們的單純與專注，有更多機會接納與後續順利就業。

此外，活動現場也設有婦女再就業專區、婦女及中高齡職場續航中心、銀髮據點等攤位，勞工局同仁現場查核身分並開立推介單，鼓勵符合資格的市民朋友們，多加善用政府資源與就業促進工具。勞工局也整併資源推出「新北市青年全方位就業計畫」，同時設立青年就業專區，協助職涯諮詢和履歷撰寫，多方協助青年順利邁入職場。

就服處補充，繼本場就博會之後，後續將於6月12日在崑崙公園市民活動中心、6月20日在汐止區公所11樓禮堂、6月21日在淡水水碓市民活動中心，接力推出一系列徵才活動，歡迎有求職、轉職及暑期工讀需求的朋友們密切關注。