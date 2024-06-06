直擊黃仁勳欣葉包場！現場甜喊親愛的！#黃仁勳 #輝達 #台灣 #欣葉

【LIVE直播】黃仁勳魅力超越賈伯斯？ 全台瘋追勳欣葉台菜聚餐直擊｜2024.06.07｜Taiwan News Live

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台，掀起一股旋風，一舉一動都備受外界關注。而今（6）日他也包下知名台菜餐廳舉辦晚宴，預計將在明日電腦展結束後搭機返美，黃仁勳也在受訪時，再度展現超親民一面，還對著這幾天見過好幾次面的記者喊「親愛的」，也再次高喊「台灣」的英文拼音，還表示台灣將要幫全世界打造AI基礎設施。

2024台北電腦展（Computex 2024）吸引國際大咖來台，黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等先後抵達台灣參展，繼黃仁勳上週在台菜餐廳宴請供應鏈後，6日受廣達董事長林百里邀約前往台北市內湖區「喜相逢麵館」用餐，而今（6）日黃仁勳也包下知名台菜餐廳舉辦晚宴。

黃仁勳在昨日時爆出，「超級電腦（鴻海）會在高雄，第二研發中心應該會靠近台北，因為已經有百名員工在那，會再另外找上千位員工，要再另外設好漂亮的總部在台灣」。

而黃仁勳今晚定了180個位置，準備要為參加「台北國際電腦展」的輝達同仁慶功，值得注意的是，他太太、兒子、女兒也都一同到場。黃仁勳表示，這次參展相當成功，因此特地帶著辛苦的員工們來犒賞他們的辛勞。