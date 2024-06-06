為迎接端午龍舟嘉年華，高市府運發局規畫一系列精采活動，各地啦啦隊齊聚高雄龍舟嘉年華是活動一大看點，除邀請北中南職業啦啦隊外，更邀請中華民國啦啦隊總會的在地搖滾熊啦啦隊與希望舞團演出，讓民眾在愛河感受最熱情的啦啦隊應援活力。

運發局表示，搖滾熊啦啦隊與希望舞團都是精選的陣容，實力堅強。搖滾熊啦啦隊為高雄第1支啦啦隊文化表演團體，曾在2024高雄冬日遊樂園開幕式上受邀演出，深具在地連結性，是許多高雄學校、社會啦啦隊愛好者合作的平台，更協助培養許多啦啦隊國際教練、裁判、舞者、選手等。

希望舞團則是具備國際性及高水準的隊伍，由啦啦隊世界錦標賽二連霸的團長趙今鈴率領，曾獲選2023第11屆CWC啦啦啦隊世錦賽代表隊，更在2024第七屆海洋盃全國啦啦隊錦標賽中拿下高年級街舞團體組冠軍。他們預計將以海洋盃奪冠曲目開場帶來演出，並巧妙以好運一條龍歌曲與龍舟呼應，祝福龍舟賽事順利。

運發局指出，2支隊伍將於6月8日到10日下午3時30分到4點登場，另外搖滾熊啦啦隊也將在6月8日一同參與龍舟對抗賽。啦啦隊總會會長黃羽淳表示，很榮幸接受邀請協助愛河端午龍舟現場應援以及加油表演，將透過輕鬆熱鬧的舞蹈音樂以及青春活潑的應援動作帶大家一起為選手加油、炒熱氣氛，預祝賽事圓滿成功。