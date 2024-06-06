全球最大人工智慧晶片製造商輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳近日訪台吸引國際媒體高度關注，公司市值更超越3兆美元，在全球僅次於微軟。AI話題火熱之際，美媒5日引述消息人士說法報導，聯邦政府兩大部會將分頭針對AI產業進行反壟斷調查，點名業界3家巨頭輝達、微軟與OpenAI。這透露了美國政府要針對人工智慧（AI）拉高監管力道，跡象極其強烈。

《紐約時報》5日率先報導，2名知情人士透露，美國司法部與聯邦貿易委員會（FTC）已於過去1周內談妥調查行動，未來幾天之內就會談妥，美國政治新聞網站Politico稱本周定案。司法部、FTC、輝達拒絕置評此事，微軟、OpenAI並未立即回應。

兩大監管機構商議，司法部主導調查輝達在反壟斷法方面是否有違法行為，FTC負責調查OpenAI與微軟。OpenAI是聊天機器人ChatGPT開發商；微軟（Microsoft）已向OpenAI投資了130億美元，且與其他AI業者達成交易。

Big Tech in the hot seat for AI? US regulators are investigating Microsoft, OpenAI, and Nvidia's dominance in the AI industry. Potential stifling of competition or just keeping pace? #AI #BigTech #Antitrust pic.twitter.com/40ExGo3CCL — Trading Monday signals (@tmondaysignals) June 6, 2024

輝達是繪圖處理器（GPU）領導品牌，也是機器學習這類AI功能的重要元件，AI熱潮爆發後，輝達成為科技業各家爭取供貨的對象，業績暴量，過去1年市值增加逾200%。消息人士說，業界對於輝達龍頭地位日漸憂慮，包括輝達的軟體如何侷限消費者只能用輝達的晶片，輝達以何種手段分配晶片。

目前市值全球居冠的微軟，近年成為AI服務領導業者。微軟在OpenAI持股49%，能回答問題的聊天機器人ChatGPT在2022年問世之後，微軟把OpenAI技術融入其服務內容以吸引消費大眾，例如搜尋引擎Bing、文書處理軟體PowerPoint、Word，讓OpenAI迅速以新創之姿在業界躍上領導地位。業界人士質疑，微軟與OpenAI的交易架構是否讓微軟繞過監管機關直接審查。《泰晤士報》此前報導，微軟在OpenAI股權未過半的原因之一就是規避反壟斷審查。今年3月微軟又聘僱另一家AI新創Inflection AI的多數員工，但這項交易並非業界標準程序，監管機構很難審查。

輝達市值衝上全球第二大，直逼微軟。

司法部與FTC一向是拜登政府管控科技業巨擘的第一線監管大軍，2019年谷歌（Google）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazaon）、臉書母公司Meta達成類似交易後，美國聯邦政府也立案調查並控告這幾家大企業違反了反獨占法規。

AI發展速度飛快，有可能顛覆當代世人的工作、資訊與生活。輝達、微軟與OpenAI在人工智慧熱潮已取得大贏家地位，但此前並未受到拜登政府重點審查。AI在2022年底驟然問世引發全球熱潮，美國政府態度有了轉變。去年7月，FTC啟動針對OpenAI是否藉由數據收集而損害消費者權益的調查。今年1月，FTC開始大範圍調查科技業巨頭與AI新創業者之間的策略合作關係，包括微軟投資OpenAI，谷歌、亞馬遜投資Anthropic公司。

不過，美國監管AI的速度與力道仍差歐盟一截。歐盟官員去年已同意立法管理AI技術，鎖定危險程度最大的使用方式。美國國會參議院上月才有參議員提議訂定AI法律，呼籲每年以320億美元打造美國領先地位，具體管理法規卻仍無動作。