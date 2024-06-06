知名上櫃生技公司「晟德大藥廠」前董事長林榮錦及親友、公司主管遭檢舉利用2019年外商併購晟德子公司豐華、2021年晟德子公司玉晟出售股票給外商的2次重大利多訊息，於股票禁止交易期間，以相關公司及親友帳戶買賣晟德股票，分別獲利數萬元至200多萬元，涉嫌內線交易，台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處兵分12路搜索晟德公司、林榮錦住處等地，並約談林榮錦及妻子、兒子、涉案主管及親友共12人到案。

2016年6月6日，晟德發布重訊，指英屬開曼群島商Genlac Biotech International透過子公司錦新國際，以每股新台幣45元收購晟德持股40.19％之子公司豐華生物科技2900萬1948股，交易總金額為新台幣13億508萬7660元。

2021年10月27日，晟德發布重訊，指子公司玉晟生技投資公司以港幣10.06元處分澳濱乳業3599萬1683股給內蒙古伊利實業集團股份有限公司，交易總金額為港幣3億6207萬6331元。

但晟德前董事長林榮錦及親友、多名公司主管遭檢舉利用這2次重大利多訊息，於股票禁止交易期間，以相關公司及親友帳戶買賣晟德股票，分別獲利數萬元至200多萬元，涉嫌《證券交易法》內線交易罪。檢調6日搜索晟德公司、林榮錦住處12處，約談林榮錦及妻子、兒子、涉案主管及親友共12人到案。

遭約談的林榮錦為生技界聞人，被稱為「生技界艾科卡」，他遭前東家「東洋藥品工業」指控將東洋4項關鍵藥品CaelyxII、LIPO-AB、Risperidone、Leuprorelin無償授權給空殼公司Inopha AG，致東洋損失數十億元，另東洋也對林榮錦提告求償57億元。

檢調過去也偵辦過晟德內線交易案，前高院法官、知名律師陳永昌在擔任晟德獨董期間，得知晟德2018年發布重訊與大陸「華潤醫藥控股公司」簽署備忘錄共同研發糖尿病新藥，卻在股票交易期間搶先買股，涉嫌內線交易，獲利286萬2000元、北檢去年已起訴陳永昌。