慶祝黃埔建軍百年，鳳山陸軍官校校慶成為軍界盛事，退役少將、桃園市議員于北辰1日在陸軍官校粉專留言稱沒有收到邀請函，引發輿論熱議。前陸軍副司令黃奕炳直言「母校從來沒有教育我們去反對中國或仇視中國！」痛批「背叛母校教你的信仰和價值觀」是黃埔人不可承受之重。

針對于北辰遭狂酸，黃奕炳近日撰寫長文提到「個人深表同情，尤其諸多發言來自於學長、學弟，同室操戈，令人遺憾而痛心。你在民國109年後的很多言論，個人其實是非常有意見的，但並未出面反駁，因為系出黃埔同門，兄弟鬩牆讓外人看笑話，實非所願。然而，此次你爭取返校參加校慶活動，自稱是為了教育學弟妹們反共和效忠國家，立意甚佳，然以閣下近年來悖離校訓的言行，有此動機，令人汗流浹背，至為驚駭。」

「母校從來沒有教育我們去反對中國或仇視中國！官校也教我們反對台獨。」黃奕炳強調，「就法理和血緣而言，我們就是中國，除非精神錯亂，否則我們要如何去反自己、去恨自己？然而，邇來，你迎合某些意識形態掛帥的媒體，不僅僅反共，而且是強烈的反中、仇中，甚至不顧事實，刻意去扭曲、醜化大陸人、事、物，製造兩岸人民的仇恨，拉開彼此的鴻溝。這也是學長、學弟妹們不能諒解你的主要原因所在。」

黃奕炳表示，「你退伍時，我曾義憤、惋惜的替你打抱不平，當時，我覺得你是一個鐵錚錚、值得尊敬的漢子，足見個人對你並無任何偏見。但你近年來的表現，尤其是一些違背常識、背棄人權與民主理念的認知，讓我瞠目結舌，無法認同，羞於與你同出一個校門。我尊重你的言論自由和選擇，『余豈好辯哉，余不得已也！』但我必須提出另一種觀察和看法，讓後期的學弟、妹們慎思明辨，而不致於淪於偏聽。」

黃奕炳直言，上談話性節目，眾所矚目，請務必針對可能談論的主題，做充分的準備，再三查證，言必有據，千萬不要過分依賴、信任電視台或本身的小編們準備的談資，「他們的淺薄與疏忽，極可能讓你成為全世界嘲笑的對象（事實上已經發生）。特別是別為了政治或經濟上的利益，背叛母校教你的信仰和價值觀。否則，你為此受到傷害，固然是咎由自取，但陸軍官校的教育目標和教育素質受到質疑，則是千千萬萬黃埔人不可承受之重，不得不慎。言止於此，保重！」

黃奕炳1日在台北國軍英雄館凱旋廳舉行新書《鳳山黃埔舊事》、《看海的日子：寫我海巡弟兄們》發表會，會場200、300名陸官前後期校友齊聲高唱校歌：「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔！」頗有為黃埔建軍百年暨陸軍官校校慶活動暖身，宣誓效忠，不容青史盡成灰的意味。