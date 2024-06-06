輝達執行長黃仁勳5月26日抵台以來掀起全民追星風潮，不過這股「仁來瘋」即將暫時畫下句點。他今（6）日中午重訪5月30日宴請供應鏈夥伴的古早味餐廳後向記者透露，即將在周六（8日）上午將離開台灣。

現年61歲的黃仁勳今天依然是行程滿檔。一早就現身輝達台灣分公司，在內部櫃檯和許多人一起拍照。中午則帶著家人前往日前曾用餐的「磚窯古早味懷舊餐廳」。

不少民眾擠在餐廳門口等黃仁勳現身簽名、合照，而他也來者不拒，態度依然相當親切。在他簽名的同時，妻子Lori與女兒黃敏珊也滿面笑容走出店家，看來對這一餐相當滿意。

黃仁勳受訪時表示，他將會在周六上午離開台灣，結束長達2周的訪台行程，也坦言會很想念台灣的民眾。

不過，黃仁勳不忘透露，他今年結束前一定還會再來台灣一次。他同時指出，「我們在台灣需要更多的電力，AI超級電腦中心需要大量的電力，提供電力能源，當然是一個挑戰」，透露出輝達全台布點時，恐需先考量用電難題。