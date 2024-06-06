此次入圍的Ankascin 568是晨暉領先全球的獨家產品，不僅擁有獨家專利，更是全球唯一不含 Monacolin K（Statin） 的紅麴發酵原料、進而受到美國藥典委員會 USP 邀請協助制訂紅麴保健品專章，並取得New Dietary Ingredient (NDI)資格認證。

總經理潘佳岳表示，今年年初日本藥廠發生了草本發酵產品的重大食安問題後，評審委員仍對晨暉團隊攜手美國客戶XYMOGEN共同合作的產品作用機轉與功效訴求深具信心，意義濃厚。

潘佳岳表示，全球人口老化、民眾對於生活品質持續提升的期待，近年來全球相關保健營養品的需求快速增加，全球紅麴市場預計將由2022年規模約美金5.26億元、於2030年大幅成長至美金9.72億元，年複合成長率約8.04％。

晨暉的Ankascin 568已經研究證實該原料可透過抗糖化及抗血管粥樣硬化解決多種代謝性問題，並且從菌株、發酵、萃取到產品製作的管控皆經過嚴格把關。潘佳岳說，晨暉已成功幫助客戶終端產品站穩多年銷售市占率冠軍，在NutraIngredients – USA Awards加持下，將有更好的競爭利基打進全球市場！

晨暉自去年11月正式加入保瑞集團後即積極整合集團資源、拓展海外市場，今年1月到4月合併營收已達3.3億元、較去年同期大幅躍升108％，而在新產品開發上，也與子公司保瑞聯邦攜手合作、應用自有發酵技術與專利原料，開發出一系列包含Dr. Bora解酒產品、益生菌Vigiis 101-LAB巧克力、優格等消費性產品，將在下半年陸續上市、有效擴大產品出海口！