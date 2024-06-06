日本長崎大學「廢除核武器研究中心」（RECNA）在5日發布的《2024年全球核彈頭數據》中指出，全球核彈頭數量較2023年減少400枚，目前共1萬2120枚。北韓擁有的核彈頭數量卻不減反增，較去年增加10枚達到50枚。

根據研究中心統計，目前全球共有9個國家擁有核彈頭，分別為美國、俄羅斯、中國、法國、英國、印度、巴基斯坦、以色列和北韓。在核彈頭擁有量排名中，俄羅斯以5580枚位居第1，美國則以5044枚位居第2。其次依序為中國500枚、法國290枚、英國225枚、印度、巴基斯坦各170枚、以色列90枚、北韓50枚。

在俄羅斯擁有的核彈頭中，洲際彈道飛彈（ICBM）等地面部署用核彈頭為1684枚，​​潛射彈道飛彈（SLBM）等海洋用部署核彈頭為1776枚，可搭載於轟炸機的核彈頭為920枚，即將退役解體的核彈頭為1200枚。美國保有的核彈頭依上述分類標準分別為800枚、1920枚、988枚及1336枚。

此外，擁核大國美國和俄羅斯的核彈頭持有數量有所減少，北韓、中國和印度的核彈頭數量反倒有所增加。