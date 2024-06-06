華人傳統對於傳宗接代相當重視，但自己懷胎10個月生下來的孩子，突然就要認其他人做父親，你能接受嗎？一名人妻透露，小叔去年因為一場意外過世，離世時28歲未婚無子女，沒想到近日家庭聚餐時，全家人竟突然跟自己的大兒子說以後要改叫小叔做爸爸，連老公都知情就只有她從頭到尾被蒙在鼓裡，引起討論。

一名女網友今（6）日在「Dcard」表示，婆婆生了3個兒子，大伯育有1女，先生排行老2、生了2個兒子，小叔則是未婚無子女，去年28歲時因為一場意外過世，等法事一切圓滿後，近日一場家庭聚餐，全家人突然跟自己的大兒子說要改叫小叔做爸爸，還說「以後你就有兩個爸爸」，讓她聽了一頭霧水。

「為什麼都沒有一個人事先跟我說就做這個決定？」原PO指出，搞清楚狀況後她當場臉色鐵青，直接問為何沒人先跟她討論這件事情就要自己的兒子叫別人爸爸，結果公婆竟稱只是拜拜的時候嘴巴上喊一下，還有以後清明節需要祭拜而已，不需要大驚小怪，先生也說不是什麼大事，但因為不知道她會不會同意才沒先提，想說順其自然就好，讓她崩潰喊「我真的好生氣，我是小孩的媽媽，難道不需要經過我同意就擅自決定嗎？現在我都不想再回婆家了」。

其他人也說「以後拜拜的時候記得喊小叔老公，而且要喊出來，喊大聲一點」、「妳叫小孩喊鄰居爸爸，看妳老公有沒有意見」、「根本把妳當代理孕母而已」、「這老公有邏輯嗎？不知道會不會同意所以不先講，然後讓現場直接爆炸」、「這種一定要當場把孩子帶走，是我就直接離婚了」、「整個婆家包括妳先生都沒在尊重妳，我真的不知道妳不離婚要幹嘛」。