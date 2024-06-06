58歲港星夏文汐相隔10年來台，6日與電影《殺夫》原著小說作者李昂、演員楊麗音、李淑楨出席數位修復版亞洲首映，夏文汐當年在《殺夫》演出遭受家暴、性虐待的村婦，與資深演員白鷹有不少對手戲，她回憶當時拍大尺度戲有清場，劇組只留4人在片場，但當年上映時很多裸露戲都被剪光，直到修復版才又把那些畫面放回來。

片中夏文汐要演出遭白鷹家暴的情節，她原本想跟白鷹請教該如何拍，沒想到白鷹無奈告訴她：「我沒有打過我老婆！」夏文汐還提到好險自己演的角色很壓抑被動，壓力就交給要主動動手的白鷹，笑說：「我就隨便他囉。」

香港演員夏文汐在《殺夫》片中飾演村婦林市。（國家影視聽中心提供）

夏文汐也在現場大方說，自己決定要回來台灣演藝圈，已跟李昂預定下1部小說改編的連續劇《鴛鴦春膳》，李昂邀請她演出其中1位名門貴婦。李昂還爆料，夏文汐雖然是家喻戶曉的香港大明星，但私底下完全沒有明星架子，李昂說劇組到澎湖拍《殺夫》時，夏文汐還在球場打球，其他男生想跟她打，又不敢過去問，會怕撞傷她。另夏文汐前陣子還拍完了香港大片《寒戰》續作，跟吳慷仁和劉俊謙合作，稱兩位男演員表現優秀。

夏文汐現定居深圳，她5日中午抵台，已吃了不少台灣美食，與朋友共4人到餐廳用餐，竟一舉點了10道菜，她特別偏愛涼筍，吃完一盤又一盤，起碼吃了4盤涼筍，今晚她依舊有約，接著又要跟製作人楊佩佩聚餐。

首映會現場，為讓觀眾感受《殺夫》故事的氛圍情境，還特別邀請到唸歌表演工作者，用唱唸民間故事的方式為電影放映揭開序幕，跨性別工作者酸六也上台重演電影經典的「殺夫」驚悚片段，炒熱現場氣氛。