46歲藝人唐治平的73歲母親，本月(4)下午被人發現陳屍住家頂樓，事後警方調查確認死者身分，檢方先前也已相驗遺體。不過唐治平始終不願承認「媽媽已經過世的消息」，目前遺體暫時存放在板橋殯儀館。民俗專家廖大乙接受《中時新聞網》訪問表示，「唐若不認母親遺體，恐觸犯天條」。而因果下場曝光。

唐治平不認母屍恐觸犯天條！民俗專家揭「因果下場」：天理難容

民俗專家廖大乙表示，「即便世人對亡者生前有多少恩怨，就該一筆勾銷，因往者沒有辦法論事與非，該以死者為大，尊敬、尊重的心恭送他最後一程」。

廖大乙曝觸犯天條後果。(廖大乙提供)

但若是死者的後裔，明知是自己的母親又不認屍，廖大乙則說，「不遵守百善孝為先很離譜了，不認母親屍體，這已是觸犯天條、天理難容，可能後輩子、下輩子都不會很平順」。

唐治平至今不願承認母親離世。(資料照)

對於往生者是有名無實，後裔不承認，更讓亡者一大蒙羞，這股怨氣很難到地獄去交代。廖大乙解釋，「亡者靈魂會淪落在人世間做冤魂，無法到地藏王菩薩那修行」。

先前檢方已赴板殯相驗唐治平母親遺體。(資料照)

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