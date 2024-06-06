台亞半導體（2340）旗下積亞半導體於今日舉辦客戶產品正式投片儀式，正式宣告積亞半導體開始進入產品量產階段，並且預計在兩個月之後可以正式交貨給客戶。

積亞半導體總經理王培仁表示，積亞成立至今2年有餘，從無塵室的建立到機台的移機建置安裝，到第一個SiC產品的試產成功通過客戶品質測試，我們的產品通過將近2,000個小時的各種電性、高溫逆壓偏壓等信賴性驗證，一直到今天我們終於將客戶的產品正式投片進行量產，真的非常感謝我們積亞所有的同仁的辛勤努力，不僅是突破許多難關，更加速了許多製程，今天見證了客戶的產品在積亞自己的廠房中正式投片進行量產，從磊晶到元件的設計製造都是我們積亞同仁們自製完成的，而且全數通過客戶驗證，在符合客戶要求的品質標準之外，我們的產品在許多指標上甚至超越許多一線大廠的規格標準，這一份榮耀與驕傲是屬於整個台亞集團的共同協作與努力。

日亞化學日本總公司常務取締役同時也是台亞的副董事長戴圳家表示，真正的挑戰從這一刻開始，正式投片量產只是我們的起始式，堅持我們對客戶品質的承諾，創造世界第一的商品，把品質良率做到極致，這才是日亞化學的精神。

台亞半導體新任董事長李國光表示，積亞半導體的同仁在王培仁總經理的領導之下，能在這麼短的時間之內製造出如此高品質的產品並接受訂單進行量產，真的非常的令人感動，緊接著將會加速推動積亞半導體的釋股增資作業，我們會優先讓這群辛勤努力奮鬥的員工們優先參與釋股增資的計畫，當然釋股增資的對象也包括共同參與協作支援的台亞集團的同仁們，這是屬於台亞集團所有員工的榮譽與驕傲。

積亞半導體在今日正式將客戶產品進行投片量產之後，將以生產SiC元件，主要聚焦製造基本家電、雲端伺服器電源供應器(server PSU)、太陽光電逆變器(PV inverter)等相關功率元件市場，中長期目標為取得車用認證，進入車載充電器(OBC)、車用逆變器(traction inverter)等車載元件市場，擠身國際電動車供應鏈為目標。