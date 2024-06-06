力山董事長王冠祥表示，力山與威海奧文在電動工具領域，各自擁有豐富的經驗，此次合作將發揮「一加一大於二」的效益，為雙方創造更大的發展機遇。

威海奧文董事長于飛認為，公司和力山一直都是彼此堅強的隊友，相信雙方將在合作中，攜手共贏，共同打造全球最大的電動工具代工廠。

力山與奧文自2007年來，一起合作超過18年，彼此是堅定可靠的策略夥伴，此次合作將進一步深化，為雙方創造更大的發展空間。

根據雙方合作備忘錄，將在策略、銷售及生產等三方面展開合作。在策略方面，充分結合並發揮開發、銷售及製造核心競爭優勢，以全方位的策略聯盟為手段，放眼世界，以達成全球最大電動工具代工廠為目標，攜手並進。

在銷售方面，雙方合作初期，將以雙方既有客戶與市場為基礎，在互信合作、不分彼此的原則下，擴張並共同面向世界市場。

在生產方面，包括在電動工具的製造、技術與採購合作，並結合雙方的管理專業，致力將雙方合作的泰國廠區，共同雕琢成為世界一流的工廠。

此次備忘錄簽訂後，意謂著力山與威海奧文在電動工具領域的深度合作，讓全球電動工具產業的知名品牌，能夠獲取更全面性的服務。