幼兒進行五感課程體驗，尋找校園內繽紛色彩。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

把校園變漂亮！台東縣關山國小爭取教育部「校園美感環境再造計畫」，改造幼兒園內外空間，由師生共同參與建構「藝啟森活」美感基地，設置光影廊道、木造平台等設施，營造大自然樂園，榮獲教育部112年度校園美感環境再造全國優等。

關山國小以關山鎮所復育的黃裳鳳蝶生態為主題，打造圓管形的「蟲林one隧」，隧道壁內裝飾上幼兒創作的鳳蝶陶藝品；原本進出不便而被遺忘的矮仙丹圍籬，剷平成為一片草皮綠地，讓幼童可以自由奔跑遊樂。

另外，校方將花東縱谷環山、親卑南溪的意象引進幼兒園戶外學習教室，打造樹下木平台、枕木平台和光影廊道，進行五感課程體驗，培養與啟發覺察生活美感的能力。

台東縣政府教育處表示，關山國小整合校園與社區介面，兼顧自然環境、在地文化及教學特色，經台中教育大學美感團隊到校輔導，打造1座超越圍牆的「公共美學教育場」；雖於工程期間歷經颱風摧毀考驗，仍在全國大專院校及國中小比案競爭下脫穎而出，獲教育部全國優等獎項。

關山國小幼兒園師生共同參與建構「藝啟森活」美感基地，打造樹下木平台。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

教育處蔡美瑤處長指出，關山國小附設幼兒園為鎮內幼兒教育重要指標，師生團隊以光影為主題，照映群山層巒的光影廊道，以鳳凰木為中心的新建木平台，引導幼兒從生活中觀察樹影及光感變化。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣近年積極推動校園美學，將美感意識帶進學生學習視野，並自2022年起投入2000多萬元預算辦理美學教室計畫，協助縣內國中小進行校園改造，期從小美學扎根。