日前義大利精品品牌Loro Piana為慶祝品牌創立100周年，特別推出針對戶外運動的Into The Wild膠囊系列，並且在台北Bellavita舉辦期間限定開幕活動。

現場邀請開幕王陽明、柯佳嬿、范少勳、林予晞、及施柏宇等五位明星，其中柯佳嬿也難得自Cue老公話題，笑說要幫老公坤達買這次品牌和ROA 攜手合作推出的登山鞋，「這應該很適合跳16蹲。」

Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請范少勳出席。（吳松翰攝）
Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請范少勳出席。（吳松翰攝）
Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請王陽明出席。（吳松翰攝）
Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請王陽明出席。（吳松翰攝）

另外，柯佳嬿雖然表示自己比較不是運動掛，頂多是爬山、滑雪，但如果挑選戶外運動服飾，除了機能、保暖、保濕等功能性之外，也會特別注重時尚性，「如果可以當然會希望可以當山道上最好看的人。」

Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請施柏宇出席。（吳松翰攝）
Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請施柏宇出席。（吳松翰攝）
Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請柯佳嬿出席。（吳松翰攝）
Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請柯佳嬿出席。（吳松翰攝）

平時就有登山習慣，甚至曾經尼泊爾登山的林予晞，則是大推身上的羊絨背心，直呼好搭又很保暖，且淺色系的色澤，即使在日常穿搭也不會特別突兀，特別適合像她這樣平時出門有很多小東西的人。

Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請林予晞出席。（吳松翰攝）
Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請林予晞出席。（吳松翰攝）

Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列。（Loro Piana提供）
Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列。（Loro Piana提供）

Loro Piana此次推出的膠囊系列，以遠足、戶外運動作為主軸，整體色澤以自然色調為主色調，推出的單品包含飛行員夾克、連帽派克大衣、連帽套頭上衣、防雨斗篷、背心、套頭衫、長褲、緊身褲和短褲等，配件方面也有手套、漁夫帽、衣領等提供選擇。

Loro Piana Katharina登山靴，5萬400元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Katharina登山靴，5萬400元。（Loro Piana提供）
.Loro Piana ANDER背心，22萬7500元。（Loro Piana提供）
.Loro Piana ANDER背心，22萬7500元。（Loro Piana提供）

Loro Piana Terminillo外套，10萬8300元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Terminillo外套，10萬8300元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Bosia 手套，2萬5400元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Bosia 手套，2萬5400元。（Loro Piana提供）

另此次面料方面，除了品牌標誌性的羊絨、絲綢等材質外，也增加石墨烯（Graphene）薄膜技術，使人體的熱量可以均勻分布在服裝之中。除服裝單品之外，也有多款戶外活動單品，如睡袋、露營燈、保溫杯，以及帆布和皮革材質的皮革材質露營椅。

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