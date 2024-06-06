日前義大利精品品牌Loro Piana為慶祝品牌創立100周年，特別推出針對戶外運動的Into The Wild膠囊系列，並且在台北Bellavita舉辦期間限定開幕活動。

現場邀請開幕王陽明、柯佳嬿、范少勳、林予晞、及施柏宇等五位明星，其中柯佳嬿也難得自Cue老公話題，笑說要幫老公坤達買這次品牌和ROA 攜手合作推出的登山鞋，「這應該很適合跳16蹲。」

Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請范少勳出席。（吳松翰攝）

Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請王陽明出席。（吳松翰攝）

另外，柯佳嬿雖然表示自己比較不是運動掛，頂多是爬山、滑雪，但如果挑選戶外運動服飾，除了機能、保暖、保濕等功能性之外，也會特別注重時尚性，「如果可以當然會希望可以當山道上最好看的人。」

Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請施柏宇出席。（吳松翰攝）

Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請柯佳嬿出席。（吳松翰攝）

平時就有登山習慣，甚至曾經尼泊爾登山的林予晞，則是大推身上的羊絨背心，直呼好搭又很保暖，且淺色系的色澤，即使在日常穿搭也不會特別突兀，特別適合像她這樣平時出門有很多小東西的人。

Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列，邀請林予晞出席。（吳松翰攝）

Loro Piana在台北Bellavita開設Into The Wild膠囊系列。（Loro Piana提供）

Loro Piana此次推出的膠囊系列，以遠足、戶外運動作為主軸，整體色澤以自然色調為主色調，推出的單品包含飛行員夾克、連帽派克大衣、連帽套頭上衣、防雨斗篷、背心、套頭衫、長褲、緊身褲和短褲等，配件方面也有手套、漁夫帽、衣領等提供選擇。

Loro Piana Katharina登山靴，5萬400元。（Loro Piana提供）

.Loro Piana ANDER背心，22萬7500元。（Loro Piana提供）

Loro Piana Terminillo外套，10萬8300元。（Loro Piana提供）

Loro Piana Bosia 手套，2萬5400元。（Loro Piana提供）

另此次面料方面，除了品牌標誌性的羊絨、絲綢等材質外，也增加石墨烯（Graphene）薄膜技術，使人體的熱量可以均勻分布在服裝之中。除服裝單品之外，也有多款戶外活動單品，如睡袋、露營燈、保溫杯，以及帆布和皮革材質的皮革材質露營椅。