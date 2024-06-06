內政部長劉世芳於今日部務會報聽取國土署報告0403震災「花蓮重建專案辦公室」服務成果。劉世芳裁示時表示，因應0403花蓮大地震後，為使家園重建工作能夠順利推展，自今年5月6日成立花蓮重建專案辦公室，協助民眾辦理受損建物弱層補強及重建事宜，提供居住安置等相關措施，截至6月5日止，花蓮縣共計有39棟建築物獲得弱層補強補助核定，其餘案件會協同國家地震中心、國家住都中心繼續逐案處理。

短期安置旅宿有68戶入住、媒合完成租屋58件，另花蓮縣政府累計受理受災民眾租金補貼948件，並於5月31日已完成撥款822件，解決災民居住的燃眉之急，提醒對於受災戶的協助要從速、從優，讓災民回復正常生活。

國土署報告指出，因花蓮尚無都市更新案例，目前持續召開地震災損社區都市更新及危老重建說明會，截至5日止共有7場，向需要重建的住戶及管委會就自身權益、政府資源及辦理程序等進行面對面說明與溝通，會上協助民眾瞭解都更程序、重建方案選擇、財務負擔試算及政府協助等措施，讓民眾與社區可以進一步視實際生活需求，來討論重建方式是要採取公辦都更或是自主都更，並在說明會後建立直接聯繫管道，利於即時提供重建工作的專業協助。

此外，有關民眾關心重建工程費用支持部分，中央針對屬紅單且強制拆除者，參考花蓮縣興辦公共工程用地拆遷補償費自治條例推估之單價來訂定每坪補助的單價，後續會與財團法人賑災基金會擬定相關重建、價購房地之補助方案，以減輕重建戶負擔。

劉世芳最後表示，花蓮重建專案辦公室成立迄今已滿1個月，同仁持續在花蓮第一線就近、就地為親訪或電話洽詢的民眾提供專業服務，協助在地受損民房能加速推動弱層補強、危老重建及都市更新等工作，並再次強調政府會提供必要協助。

同時也提醒國土署無論是近期發生的花蓮大地震、新竹高樓層火警意外或是因應氣候變遷造成的強降雨等，應該要從土地及建物管理層面來思考，強化各項防災準備，以有效降低災害造成的影響，從根本改善震災的嚴重威脅、提升國家韌性，讓民眾享有符合期待且更宜居的生活環境。