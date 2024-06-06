端午節3天連假，預期許多民眾規畫返鄉、出遊，桃園市警察局將針對易壅塞熱點加強疏導及管制，如龍潭大池舉辦龍舟競賽，周邊將設置行人徒步區，禁止車輛進入。另設置遊客停車場，請民眾預先確認資訊。

警方表示，2024龍潭歸鄉文化節在龍潭大池周邊舉辦，預期將吸引大量人、車潮，為維護遊客安全，龍潭大池周邊龍元路至南龍路的神隆路、神龍路口至大池管理中心的龍元路將實施行人徒步區，禁止車輛進入，其中龍潭高中、凌雲國中及中豐路上林段231巷為遊客停車場，請遊客預先確認活動時間、停車及交通管制等資訊。

此外桃園市雖未實施國道入口高乘載管制，但8日5至12時封閉國1平鎮系統南下入口匝道，請用路人改道中壢或幼獅交流道南下。警方也說，預估石門水庫、小人國、六福村及各觀光漁港會有大量人潮，警方將以「提早執行勤務」、「區域同步上崗」及「跨交流道替代道路」加強維護交通秩序，並監控交通情況。

此外，桃園市政府警察局針對主要風景遊憩區建議遊客返程替代道路如下：

1、大溪地區替代道路：

（1）大溪老街→台3線→往三鶯交流道北上。

（2）武嶺橋西端→大鶯路→大鶯路60巷→大鶯路60巷89弄（河堤旁道路）→中庄調整池觀景台→中庄調整池管理中心→大嵙崁親水園區→鶯歌→環河路→三鶯交流道北上。

（3）大溪老街→康莊路→台4線→台3乙線→台3線→往關西方向南下。

2、復興地區替代道路

（1）台7線→台7乙線→往三峽→三鶯交流道北上。

（2）台7線→118縣道(羅馬公路)→往關西南下。

3、龍潭地區(小人國、六福村)替代道路

（1）中原路→楊銅路→往楊梅北上。

（2）高原路→桃68-1→台3線→往關西南下。

（3）中原路→往關西南下。