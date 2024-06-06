國泰產險「零事故研究所」為喚起民眾住宅風險意識，舉辦「別發火，零事故」有獎問答活動提供藍芽喇叭、耳機等多項好禮。國泰產險表示，民眾除強化風險管理觀念也建議民眾善用保險做好「事後填補」將意外損失降到最低。

據內政部消防署統計，「電器設備」走火引起火災為住宅火災發生原因第一名，每天平均電器設備走火引起的火災約有4起。 夏季到來，用電量將達高峰，若冷氣等家電使用不當、疏於保養或過於老舊，電線短路導致電器走火的機率就會大增。

國泰產險提醒民眾，預防住宅火災請記得「五不一沒有」口訣：「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放物品」以及「沒有安全標章的電器，千萬不要使用」，並定期檢查臥室及客廳之電器產品安全性，養成良好習慣，才能有效降低電器火災風險。

除了推廣「事前預防」觀念外，根據3類住戶需求整理住宅保險指南，國泰產險建議民眾能及早透過保險「事後填補」意外發生時的損失，如自有房屋族群可選擇全方位商品「住家綜合險-泰安心」，一次購足所需保障；租屋族則可選擇加值型商品「住家保戶傘」，保障較容易受損的家具、電器等動產及裝潢，還可以涵蓋家庭成員受傷、日常生活責任等風險；而包租公、包租婆族群通常以建築物本體損失及房客可能造成的風險做為主要考量，建議可選擇基本型「一般住宅火險」或是豪華型「住家綜合險-泰安心」，並加購房屋跌價補償保險，以保障因房客惡意破壞財物及輕生導致房價下跌的風險。

國泰產險說，從即日起至6月20日止，民眾可到國泰產險官網或活動連結找到「智能助理阿發」，點擊阿發小學堂開課啦「別發火，零事故」問答抽好獎活動，或輸入「抽獎」關鍵字後，進行兩題問答，不僅可獲得正確住宅保險觀念，也有機會抽中Marshall音響、AirPods3、7-11虛擬商品卡、小樹點等精美獎品，另可透過阿發整理的「住宅保障懶人包」，了解更多住宅保險商品及文章。