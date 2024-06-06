端午佳節將至，公私立大學也陸續放暑假，桃園機場本次端午疏運時間自6月7日至11日，5天預計總運量逾65.5萬人次，建議旅客提早3小時到機場，並善用手機、網路報到、新世代證照查驗（e-Gate）等方式。

桃園機場公司表示，參考近期連續假期的實際運量及各航空公司訂票情形，以假期前期出境運量較高，疏運高峰日預計落在7日到9日，每日平均達13萬人次。

桃機公司提醒，旅客出發前先向航空公司確認班機情形，提早3小時抵達機場，團體旅客歡迎多加利用第二航廈5樓空間集合，報到後儘早完成安檢通關程序，保留後續充裕的登機時間。

為加速出入境通關與疏運效率，近年來已有超過5成旅客在出國前會透過航空公司官網、手機APP報到，並利用自助行李託運系統等智慧化服務。其中e-Gate已超過1億人次使用，國人使用率已達7成5，現在也可在閘道內同步完成註冊及通關動作，大幅提升邊境查驗效率。

桃機提醒，出發尖峰時段（以航班起降時間為準）為7時至10時、13時至16時、23時至24時；回國尖峰時段（以航班起降時間為準）為5時至6時、13時至17時、20時至22時。