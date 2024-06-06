總統賴清德5月20日就任後，除了行政團隊煥然一新。台灣民主基金會近日也更新了董事會、監察人名單，外交部長林佳龍、總統府秘書長潘孟安擔任政府代表，政黨代表名單則悄悄「換將」，原本代表綠營的林靜儀、林飛帆、陳建甫、賴怡忠，更換為沈伯洋、周威佑、范雲、楊懿珊。

民主基金會董監事任期將於本月屆滿，預定19日將召開最新一屆董事會，政府代表包括：擔任董事長的立法院長韓國瑜、林佳龍、潘孟安；學界代表為政大俄羅斯研究所所長魏百谷，財經界代表為外貿協會董事長黃志芳，非政府組織團體代表為主婦聯盟環保基金會創會董事長陳秀惠。

在政黨代表部分，依照國會席次比例，為國民黨、民進黨各4席，民眾黨1席。國民黨代表沒有變動，包括中華人權協會理事長高思博、新北市政府前秘書長許育寧、立委陳永康、國民黨醫療委員會主委蔡明忠等。民眾黨代表也維持不變，由民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹擔任。

但民進黨的政黨代表名單則與4月份不同，原本的衛福部次長林靜儀、國安會副秘書長林飛帆、淡江外交與國際關係學系副教授陳建甫、遠景基金會執行長賴怡忠4人全數被替換，改成由立委沈伯洋、范雲、民進黨主席室主任周威佑、民進黨副秘書長楊懿珊出任。