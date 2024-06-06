中華男足今晚在台北田徑場的世足資格賽對陣世界排名77的阿曼，上半場兩度差點攻入本次系列賽首顆主場進球，可惜陳浩瑋的凌空抽射中柱，隊長陳柏良的近距離頭槌則被客隊門將阿穆凱尼（Ibrahim Al-Mukhaini）神奇封出，隨後反被阿曼攻入3球，以0比3苦吞系列賽5連敗，未能在主場5700名觀眾面前打破主場進球荒。

中華隊本屆世足亞洲區第2輪資格賽不僅4戰盡墨，主場進球也尚未開張，此役主場面對3勝1負的阿曼，門將潘文傑先漂亮撲出客隊的自由球射門。接著第18分鐘歸化前鋒安以恩殺入左側禁區下底橫吊，陳浩瑋直接以右腳凌空抽射卻不幸中柱。

中華男足隊長陳柏良（右）近距離頭槌被阿曼門將擋出後神情懊惱。（李弘斌攝）

錯過進球的中華隊馬上發動下一波攻勢，又是陳浩瑋拉出右路空間，起腳吊中連線搶前點的陳柏良，可惜「台灣隊長」的頭槌被阿穆凱尼以左掌擋出。

第31分鐘，阿曼開出左側角球，阿薩布希（Issam Al-Sabhi）頭槌攻門，守在左側門柱的中華隊後衛馮少祺試圖解圍卻慢了一步，只能眼看球兒落入網內，不過大會將這顆進球記給門前抬腳搶點的阿穆塞弗里（Mahmood Al-Mushaifri）。下半場中華隊陸續換上黃偉傑、蔡立靖搶攻，但攻勢沒有斬獲又丟2球，最終主客兩回合都遭阿曼以3比0雙殺。

中華男足對阿曼先發11人賽前合照。（李弘斌攝）

★賽前報導

中華男足今晚在台北田徑場的世足資格賽對陣世界排名77的阿曼，總教練懷特（Gary White）排出4-2-2-2陣型，安以恩與陳浩瑋組成雙箭頭攻堅，生涯最後一次在世足資格賽主場作戰的「台灣隊長」陳柏良與混血好手岳明峰組成雙攻擊中場，中後衛在陳威全、陳庭揚傷癒歸隊後，吳俊青得以回到防守中場位置。

中華男足戰阿曼的先發11人如下：

1潘文傑（GK）；5梁孟昕、3陳庭揚、6陳威全、2馮少祺；11吳俊青、12温智豪；17陳柏良（隊長）、19岳明峰；10安以恩、7陳浩瑋