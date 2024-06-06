「屏東隊」在今年的全中運勇奪16金32銀31銅，在全國身障運也拿下9金15銀9銅的佳績，屏東縣長周春米6日共頒發613萬6504元的獎勵金給選手與教練們。（謝佳潾攝）

「屏東隊」在今年的全中運勇奪16金32銀31銅，在全國身障運也拿下9金15銀9銅的佳績，當中枋寮高中呂心潔、潮州高中蔡佳妤分別在柔道、滑輪溜冰寫下2連霸紀錄，新園國中黃宜婷更達成跆拳道3連霸的壯舉，為此，屏東縣長周春米6日共頒發613萬6504元的獎勵金給選手與教練們。

屏縣府體發中心指出，屏東縣在今年的全國中等學校運動會一共奪下16金32銀31銅，當中枋寮高中柔道選手呂心潔及潮州高中滑輪溜冰選手蔡佳妤，達成2連霸的成績，新園國中跆拳道金牌選手黃宜婷，更是達成3連霸之壯舉。

而在全國身心障礙國民運動會則囊括9金15銀9銅的佳績，當中9面金牌包含特奧三人制籃球1金、特奧羽球3金及特奧輪鞋競速5金，此外，屬帕拉林基達福林匹克運動會競賽項目的肢障桌球選手李雅朱，獲得個人單打賽第2名，是連續10年都獲得獎牌的桌球實力老將。

「每位選手都是屏東的驕傲！」縣長周春米表示，此次屏東縣代表隊共奪得112面獎牌，選手們全力以赴、永不放棄的精神，令人感到敬佩與光榮，為鼓勵屏東縣代表隊選手，也特別頒發全中運獎勵金530萬7651元、身心障礙國民運動會82萬8853元，期待屏東囝仔能持續挑戰自我，並在10月的全民運上能勇奪佳績。

周春米說，今年有許多新生代選手加入，謝謝選手們充分展現平時努力訓練的成果，也感謝教練們的辛苦付出，每年縣府團隊藉由舉辦頒獎典禮來鼓勵選手們持續突破身體的限制、發揮實力並超越自我極限，縣府團隊會做孩子們的強力後盾，讓選手們在體育競技的舞臺上繼續發光發熱。

「屏東隊」在今年的全中運勇奪16金32銀31銅，在全國身障運也拿下9金15銀9銅的佳績，屏東縣長周春米6日共頒發613萬6504元的獎勵金給選手與教練們。（謝佳潾攝）

會中，來自林邊國中的滑輪溜冰冠軍黃秉紘接下周春米所頒發的獎牌後，開心地將她一把抱起，引起全場一片歡聲雷動。